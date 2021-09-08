“الجهاد”: ملاحقة الاحتلال لذوي أبطال عملية جلبوع هي سياسة فاشلة تعبر عن عجزه وتخبطه الأمني

أكد الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي الأربعاء أن “ملاحقة الاحتلال لذوي الأبطال الستة الذين كسروا القيد وانتزعوا حريتهم رغم أنفه ورغم تحصيناته، هي سياسة فاشلة تعبر عن عجزه وتخبطه الأمني”.

وأوضح سلمي أن “هذه الاعتقالات لذوي الأخوة المجاهدين وملاحقة أقاربهم هي محاولة يائسة لن يجني العدو منها إلا مزيداً من الفشل”، وحمّل “حكومة الاحتلال مسؤولية سياسة اعتقال ذوي المحررين الأبطال”، وحذر من “الضغط على الاسرى بذرائع امنية واهية”.

وشدد سلمي على “ضرورة متابعة الهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية انتهاكات الاحتلال بحق ذوي المحررين الأبطال وأن تقوم بمسؤولياتها في رصد وفضح إجراءاته الانتقامية بحقهم”، وأشاد “بصمود وثبات أهالي الأبطال المحررين”، وحيا “جماهير شعبنا لمساندتهم ونصرتهم”.

المصدر: فلسطين اليوم