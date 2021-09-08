مقتل 125 مدنياً على يد قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في قرية بإقليم أمهرا بإثيوبيا بداية أيلول/سبتمبر (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2021 - 15:26
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المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يواصل تقبل التعازي برحيل رئيسه العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان يومي الأربعاء والخميس
ممثل الإمام الخامنئي الشيخ محمد حسن أختري بعد تقديم التعازي بالعلامة قبلان: مستعدون للتعاون مع لبنان في أزمته الصعبة
ولايتي معزياً بالشيخ قبلان: كان داعما للمقاومة والنضال ضد مؤامرات الكيان الصهيوني الغاصب وتحرير القدس الشريف
الرئيس بري تلقى برقية تعزية من الملك الأردني برحيل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ قبلان
الرئيس عون استقبل وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران وتسلم منه تقريرا عن قطع حساب موازنة العام 2019
الرئيس عون وقع مرسوم تعديل بدل النقل اليومي للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص ليصبح 24 ألف ليرة بدل 8 آلاف
أسعار المحروقات سجلت انخفاضا في سعر صفيحتي البنزين تراوح بين 300 و200 ليرة فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 500 ليرة
وزراء طاقة الأردن ومصر وسوريا ولبنان المجتمعون في عمان يتوافقون على خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز المصري
وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال من الأردن: نأمل في الحصول على ما يكفي من الغاز المصري لتوليد 450 ميغاوات من الكهرباء
وزير النفط السوري: لدينا توجيهات رئاسية لمساعدة لبنان على نقل الغاز الطبيعي المصري إلى أراضيه
وزيرة الطاقة الاردنية: نحتاج لإصلاحات فنية للتأكد من جاهزية البنى التحتية لإمداد الغاز المصري إلى لبنان
قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل عدداً من أقرباء الأسرى المحررين الستة بذريعة عملية الهروب من سجن جلبوع
قوة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة عرابة بجنين خلال عملية التفتيش عن الاسرى واندلاع مواجهات عقب المداهمات في بعض المناطق
مكتب اعلام الأسرى: وحدات القمع في سجن جلبوع نفذت ليل الثلاثاء ــــ الأربعاء هجمة شرسة على أسرى قسم 3 ونقلتهم إلى سجن شطة
الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد: سنخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام خلال الأسبوع القادم ما لم تتوقف الهجمة الشرسة بحقنا
أمين عام الجهاد الإسلامي يتلقى اتصالا من نائب أمين عام الجبهة الشعبية لتهنئته بعملية "انتزاع الحرية"
النخالة يشدد على وحدة المقاومة في مواجهة الاحتلال وعلى وكون عملية "انتزاع الحرية" النوعية شكلت حالة ثورية وضربة قوية
حركة حماس: لا يمكن السكوت عن كل هذه الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى ولن نترك أسرانا وحدهم في معركتهم
إعلام العدو: مجموعة من قراصنة الانترنت يستولون على معلومات 7 ملايين إسرائيلي ويعرضون معلوماتهم للبيع
وحدات من الجيش السوري تدخل أحياء درعا البلد وتبدأ عملية تثبيت نقاطها وترفع العلم السوري في اطار تنفيذ الاتفاق المعلن
الإمام السيد علي الخامنئي يقيم الخميس مجلس عزاء بالمدرسة الفيضية بمدينة قم المقدسة تأبينا للمرجع السيد محمد سعيد الحكيم
وزير الخارجية الإيراني للرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي: إيران تريد أن تكون افغانستان خالية من الحرب والارهاب
حركة طالبان: سنسعى لكي تكون كل اطياف الشعب الأفغاني مشاركة في الحكومة المقبلة
حركة طالبان: نريد علاقات إيجابية وقوية مع جيراننا ودول العالم على أساس تحقيق المصالح العليا لأفغانستان
مصادر يمنية: انهزام قوة كبيرة للعدوان في عدد من القرى الجبلية بمدرية التحيتا بمحافظة الحديدة في خرق واضح لاتفاق السويد
انطلاق عملية التصويت بالمغرب لاجراء انتخابات عامة في يوم واحد تضم انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات
أندونيسيا: مقتل 41 شخصا على الأقل واصابة العشرات بجروح في حريق اندلع بسجن تانغيرانغ قرب العاصمة جاكرتا
روسيا: قتلى وجرحى جراء انفجار غاز في مبنى سكني بضواحي موسكو تسبب بانهيار عدد من الشقق السكنية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن عزم بلادها على رفع القسم الأكبر من تدابير الإغلاق المفروضة بسبب كورونا هذا الأسبوع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الخارجية الفرنسية تدعو إلى إدانة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في غينيا وتطالب بالعودة إلى النظام الدستوري
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن عزم بلادها على رفع القسم الأكبر من تدابير الإغلاق المفروضة بسبب كورونا هذا الأسبوع
مقتل 4 أشخاص بينهم رضيع برصاص قناص سابق في الجيش الأميركي في مقاطعة بولك بولاية فلوريدا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مقتل 125 مدنياً على يد قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في قرية بإقليم أمهرا بإثيوبيا بداية أيلول/سبتمبر (سبوتنيك)
منذ 8 mins
8 September، 2021
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي
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