اسعار الذهب في انتظار دفعة للتخلي عن خسائرها الاخيرة

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الفترة الآسيوية صباح اليوم الأربعاء، حيث استقر الذهب بعد انخفاضه بنسبة 1.6% أمس بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي المدعوم بصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي ضغطت على أسعار الذهب وحدت من مكاسبه.

وخلال اليوم في الساعة 7:13 م بتوقيت جرينتش، تستقر أسعار الذهب والعقود الآجلة للذهب في بداية الفترة الأوروبية. وتتداول العقود الآجلة للذهب على تعافي طفيف بنسبة 0.03% أو ما يمثل 0.50 دولار وتتداول بالقرب من المستويات 1,800 دولار للأوقية.

على جانب أخر، يتداول الدولار الأمريكي عند 92.60 نقطة، بعد ارتفاع قوي خلال تداولات أمس ويستقر الآن على ارتفاع بنسبة 0.08% مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ويذكر أن ارتفاع الدولار يدفع أسعار الذهب للانخفاض، والعكس صحيح. وبالتالي إيجابية الأحداث المنتظرة قد تساهم في استمرار تعزيز صعود الدولار، ومن ثم الضغط على أسعار الذهب.

المصدر: Investing.com