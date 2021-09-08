الولايات المتحدة تحذر من السفر لعدة دول وتخفف مستوى التحذير من السفر إلى الإمارات

حذرت الولايات المتحدة من السفر إلى عدد من الدول بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فيها، فيما خفضت مستوى التحذير من السفر إلى الإمارات إلى المستوى الثالث.

ووجهت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحذيرا من السفر إلى سريلانكا وجامايكا وبروناي بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في هذه البلدان.

وخففت تصنيفاتها للإمارات وهولندا ومالطا وغينيا بيساو من المستوى الرابع “مرتفع جدا” إلى المستوى الثالث “مرتفع فقط”.

وزادت مستوى التحذير بالنسبة لأستراليا من الأول “منخفض” إلى المستوى الثاني “معتدل”.

المصدر: وكالة رويترز