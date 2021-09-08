اليونان تؤكد دعمها لتونس وتثمن “دورها الريادي من أجل إرساء الديمقراطية”

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس دعم بلاده لتونس وثمن ما وصفه بدورها الريادي في المنطقة، “من أجل إرساء ديمقراطية حقيقية”.

وقال ديندياس بعد لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد في قصر قرطاج، إن بلاده ستواصل دعمها لتونس، و”دعم قوى الاعتدال” فيها، وأنها “ضد أي قوة تريد فرض المبادئ الدينية أو الأيديولوجية”.

وأضاف ديندياس في تصريح بثته الرئاسة التونسية إن دعم اليونان لتونس عملي، إذ “أرسلت المعدات الطبية، واليوم جلبنا 100 ألف جرعة تلقيح ضد كورونا”.

ووصف الوزير اليوناني ما قام به سعيّد بأنه “خطوة مهمة من أجل استقرار المنطقة”، وأشار إلى أن رئيس الوزراء اليوناني سيزور تونس في نوفمبر القادم، بمناسبة قمة الفرنكوفونية.

بينما قال سعيّد إن “المسار الديمقراطي سيتواصل وفق إرادة الشعب في بناء دولة القانون على أسس جديدة تقضي على الفساد وتقطع مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن”

المصدر: الرئاسة التونسية