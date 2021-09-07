اليونيسف: نحاول إعادة أطفال أفغان إلى أسرهم بعد “فوضى الإجلاء” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2021 - 19:42

اليونيسف: نحاول إعادة أطفال أفغان إلى أسرهم بعد “فوضى الإجلاء”

منذ 5 mins 7 September، 2021
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أخبار دولية - منظمات

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” إنها تحاول إعادة مئات الأطفال الأفغان إلى أسرهم بعد أن انفصلوا عنها خلال الانسحاب الأمريكي السريع من أفغانستان وإجلائهم إلى دول مختلفة.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية، جيمس إيلدر، في تصريحات بمقر الأمم المتحدة في جنيف إن “مئات الأطفال انفصلوا عن أسرهم خلال الأحداث الفوضوية في مطار كابل، وإن اليونيسف تحاول إعادتهم إلى أسرهم”.

وأضاف: “ذهبوا إلى عدد من الدول، ونعمل مع حكومات تلك الدول التي وصل الأطفال إليها دون رفقة أحد من ذويهم”، مشيرا إلى أن أكثر من مئة طفل التأم شملهم مع أفراد أسرهم.

المصدر: وكالة رويترز

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