الصحة الفلسطينية: تسجيل 11 وفاة و2762 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 7 2021 - 16:22

الصحة الفلسطينية: تسجيل 11 وفاة و2762 إصابة جديدة بكورونا

منذ 42 mins 7 September، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء انه تم تسجيل 11 وفاة و2762 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1410 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 340، قلقيلية 90، جنين 188، سلفيت 77، نابلس 248، أريحا والأغوار 7، طوباس 29، رام الله والبيرة 144، ضواحي القدس 6، بيت لحم 9، الخليل 26، قطاع غزة 1598″، وتابعت “تم تسجيل 11 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها 5 حالات في قطاع غزة، بيت لحم 1، قلقيلية 2، نابلس 3”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي توزعت حسب التالي: طولكرم 148، قلقيلية 40، جنين 84، سلفيت 56، نابلس 211، أريحا والأغوار 4، طوباس 22، رام الله والبيرة 82، ضواحي القدس 24، بيت لحم 12، الخليل 27، قطاع غزة 700”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة