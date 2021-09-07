نمو الصادرات الصينية خلال الشهر الماضي يتجاوز التوقعات

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين الصادرة الثلاثاء نمو صادرات الصين خلال آب/ أغسطس الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الإدارة أن الصادرات الصينية زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 25.6% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 17.1% سنويا بعد نموها في تموز/ يوليو الماضي بنسبة 19.3% سنويا.

في المقابل زادت الواردات الصينية خلال الشهر الماضي بنسبة 33.1% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 26.8% سنويا بعد زيادتها بنسبة 28.1% خلال تموز/ يوليو الماضي.

وسجلت الصين خلال الشهر الماضي فائضا تجاريا بقيمة 58.34 مليار دولار في حين كانت التوقعات تشير إلى فائض قدره 51.05 مليار دولار.

المصدر: dpa