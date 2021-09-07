غرفة التحكم المروري: سقوط 15 جريحاً في 10 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2021 - 08:34

غرفة التحكم المروري: سقوط 15 جريحاً في 10 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 51 mins 7 September، 2021
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