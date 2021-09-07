إعلام العدو : أنباء عن إصابة مباشرة لمركبة نتيجة إطلاق النيران الرشاشة من غزة نحو سديروت ولا يوجد اي إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2021 - 01:26

إعلام العدو : أنباء عن إصابة مباشرة لمركبة نتيجة إطلاق النيران الرشاشة من غزة نحو سديروت ولا يوجد اي إصابات

منذ 36 mins 7 September، 2021
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