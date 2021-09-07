إعلام العدو : أنباء عن إصابة مباشرة لمركبة نتيجة إطلاق النيران الرشاشة من غزة نحو سديروت ولا يوجد اي إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2021 - 01:26
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ستة أسرى فلسطينيين يتمكنون من التحرر من تحصينات معتقل جلبوع قرب بيسان المحتلة عبر نفق حفروه في ارض زنزانتهم
جيش الاحتلال يعلن جنين منطقة عمليات عسكرية مفتوحة ويغلق حاجز الجلمة ويجري تفتيشاً دقيقاً لمن يحاولون الدخول إلى المدينة
الأمين العام للجهاد الإسلامي: 6 رجال من مقاتلينا ينقلون المعركة بكل قوة واقتدار إلى قلب العدو ويخترقون إجراءاته الأمنية
زياد النخالة: أدعو شعبنا الفلسطيني في الضفة الباسلة للقيام بواجب الحفاظ على المجاهدين الشجعان الذين أهدونا حريتهم
حزب الله يبارك للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة نجاح مجموعة من المقاومين بالتحرر من أكثر السجون الإسرائيلية تحصيناً
حزب الله: ما قام به المجاهدون الشرفاء هو انجاز نوعي يشكل صفعة قوية لقوات الاحتلال واجراءاتها الأمنية المتشددة
حزب الله: ما قام به المجاهدون هو دليل إضافي على حيوية الشعب الفلسطيني وذكائه وصبره وجهاده المتواصل لتحرير أرضه وأسراه
حزب الله: هذه المناسبة العزيزة تشكل فرصة لتسليط الضوء مجدداً على قضية الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية
رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري: شعبنا سيحمي المحررين وأدعو لأن تكون عملية نفق الحرية فجراً جديداً للمقاومة
كتائب القسام تبارك عملية تحرر الأسرى: أسر الجنود الصهاينة وعقد صفقات التبادل هو استراتيجية للمقاومة لا تراجع عنها
حركة فتح الانتفاضة تبارك عملية تحرر الأسرى وتدعو أبناء الشعب الفلسطيني إلى مد يد العون لهم
المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية للمنار: المنظومة الأمنية الإسرائيلية تلقت ضربة قاسية والعملية هي انتصار تاريخي
الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان للمنار: ندعو الكل الفلسطيني لأن يقف إلى جانب المحررين الـ6 لتعمية عيون العدو عنهم
الأسير المحرر ماهر الأخرس للمنار: عملية تحرر الأسرى هي انتصار على هذا العدو الضعيف والمقاومة هي الدرب الوحيد للمواجهة
مراسل المنار: طائرات الاحتلال الحربية تستهدف موقعاً للمقاومة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة
مراسل المنار: المقاومة الفلسطينية تطلق مضاداتها الارضية باتجاه طائرات الاحتلال شمال قطاع غزة
اعلام العدو: سلاح الجو يهاجم اهدافاً في غزة رداً على اطلاق البالونات الحارقة اليوم
الامام السيد علي الخامنئي يبعث برسالة الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله معزيا برحيل الشيخ عبد الامير قبلان
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي يعزي برحيل الشيخ عبد الأمير قبلان: كان عالما مجاهدا وحاميا كبيرا للمقاومة
النائب طلال ارسلان ينعي الشيخ قبلان: عاش حياته لأجل لبنان بمسيرة من الانفتاح على جميع مكونات الوطن
الشيخ نصر الدين الغريب ينعى الشيخ قبلان: فقد لبنان والأمة الإسلامية شخصية كبيرة لها بصمات تاريخية أرست الوحدة والسلام
مصادر المنار: اللواء عباس ابراهيم التقى الرئيس المكلف الاحد وحمل معه محصلة اللقاء الى بعبدا الاثنين حيث التقى الرئيس عون
مصادر المنار عن لقاء الرئيس عون واللواء ابراهيم: عقدة حقيبة الاقتصاد لم تحل
مصادر المنار عن لقاء بعبدا: تم الاتفاق على حل جزئي لعقدة تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصتي الرئيسين عون وميقاتي
بي بي سي تقر بوجود أخطاء وادعاءات كاذبة في الفيلم الذي عرضته العام الماضي حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما عام 2018
أفغانستان: أحمد مسعود يتعهد بالعمل مع جميع الذين يرفعون السلاح ضد طالبان بعد سيطرة الحركة على ولاية بانجشير
قائد القوة البرية في الحرس الثوري: على بغداد وأربيل منع الإرهابيين من تحويل كردستان إلى مرتع لهم لتهديد إيران
مصادر يمنية: استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة جرعاء بمديرية منبه الحدودية في صعدة
السفير اللبناني في غينيا فادي زين للمنار: لم نتبلغ بإصابة أي من أفراد الجالية اللبنانية بمكروه وممتلكاتهم وأعمالهم بخير
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن عزم بلادها على رفع القسم الأكبر من تدابير الإغلاق المفروضة بسبب كورونا هذا الأسبوع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الخارجية الفرنسية تدعو إلى إدانة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في غينيا وتطالب بالعودة إلى النظام الدستوري
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن عزم بلادها على رفع القسم الأكبر من تدابير الإغلاق المفروضة بسبب كورونا هذا الأسبوع
مقتل 4 أشخاص بينهم رضيع برصاص قناص سابق في الجيش الأميركي في مقاطعة بولك بولاية فلوريدا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
إعلام العدو : أنباء عن إصابة مباشرة لمركبة نتيجة إطلاق النيران الرشاشة من غزة نحو سديروت ولا يوجد اي إصابات
منذ 36 mins
7 September، 2021
عاجل
سديروت
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