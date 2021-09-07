اعلام العدو: على وزير الأمن الداخلي عومر بارليف البدء بالتفكير في إجراءات لعزل مفوضة مصلحة السجون “كاتي بيري” من منصبها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2021 - 01:24

اعلام العدو: على وزير الأمن الداخلي عومر بارليف البدء بالتفكير في إجراءات لعزل مفوضة مصلحة السجون “كاتي بيري” من منصبها

منذ 2 ساعة 6 September، 2021
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