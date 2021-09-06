وزير المالية العراقي : الجانب اللبناني حقق الشفافية التي اشترطناها بالتعاقد

قال د. علي عبد الامير علاوي وزير المالية العراقي رئيس الفريق المفاوض للنفط العراقي الى لبنان والمشرف على آلية التعاقد من جانب الحكومة العراقية إن:” الجانب اللبناني حقق الشفافية التي اشترطناها بالتعاقد، وقمنا بمتابعة اصول الشركات المتنافسة في مناقصة تكرير النفط المقدم الى لبنان، واستبعدنا بعض الشركات التي عليها لغط وعقوبات، والعملية تمت دون اي ضغوطات ووساطات او سمسرات. وكل ما يحكى بخلاف ذلك غير دقيق”.

من جهته اعتبر رئيس شركة سومو الوطنية المصدرة للنفط العراقي علاء الياسري ان” التعاقد مع الشركة المعنية بتكرير “النفط الاسود” العراقي الى لبنان، حدث بطريقة شفافة بعيدة عن اي ضغوطات وسمسرات، وكل ما يحكى بخلاف ذلك هو غير صحيح ومجافي للحقيقية”.

المصدر: موقع المنار