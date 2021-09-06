مجلس الأمن الفرعي في البقاع بحث بمعالجة الاشكالات في المحطات واحتكار السلع الاساسية

ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده الاثنين اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي، وجرى البحث في مسألة ازدحام السير عند نقاط تواجد محطات بيع المحروقات والاشكالات الفردية الناتجة عنها.

واطلع محافظ البقاع من قادة الأجهزة الأمنية على التدابير المتخذة من قبلهم لمعالجة مشكلة ازدحام السير وتأمين حصول المواطنين على مادة البنزين.

وفي موضوع احتكار المنتجات والسلع الأساسية وبخاصة احتكار الادوية والمحروقات، اطلع ابو جوده من المجتمعين على الإجراءات المتخذة من قبلهم بهذا الخصوص وعلى الآلية المتبعة في عملية توزيع كميات المحروقات والأدوية وحليب الأطفال التي تمت مصادرتها مؤخرا، وشدد على “ضرورة ايلاء ملف إحتكار الأدوية والمحروقات وحليب الأطفال الأهمية القصوى باعتباره مسألة تمس بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام