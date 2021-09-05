السيد صفي الدين: بضربة واحدة كسرنا حصار ثلاث دول هذه خطوة اولى وسنستكملها بخطوات

أكد رئـيـس الـمـجـلـس الـتـنـفـيـذي فـي حـزب الله الـسـيـد هـاشـم صـفـي الـديـن أن إنجازات المقاومة أكبر من لبنان بكثير، ولكن البعض لا يستوعب هذا الأمر رغم اعتراف الاميركي والإسرائيلي.

واشار السيد صفي الدين خلال حفل تأبيني أقيم عن روح الراحلة الدكتورة فاطمة النابلسي في بلدة قاعقعية الجسر بحضور مسؤول منطقة الجنوب الثانية لحزب الله علي ضعون وشخصيات وفعاليات وعلماء دين الى جانب أهالي البلدة انه إذا كان هدف الأميركي الضغط على المقاومة في لبنان لنخلي الساحة، فنقول لللاميركي أننا سنكون حاضرين بشكل اكبر واقوى .

ورأى السيد صفي الدين أن المشكلة الأساسية في لبنان هي النظام، يضاف اليها الضغط الاميركي لتتخلى المقاومة عن سلاحها، وأضاف أن غباء السفيرة الاميركية كان في مسارعتها لردة الفعل التي فضحت النوايا الاميركية، مشدداً على أنّه وبضربة واحدة كسرنا حصار ثلاث دول.. حيث اشترينا المازوت من ايران، وعبرنا به من سوريا واستفاد منه لبنان المحاصر، وهذه خطوة اولى وسنستكملها بخطوات.

وفي الموضوع السياسي والحكومي قال: طالبنا بتشكيل سريع للحكومة وان يتخلى المسؤولين عن بعض الخصوصيات كي لا نقول انانية ويعتب البعض لمصلحة لبنان ، قائلاً ان شاء لله لا يأتي اليوم الذي سنقول فيه للذين خربوا وعرقلوا ودمروا لبنان انكم ادوات امريكية سواء كنتم تعلمون او لا تعلمون.

المصدر: موقع المنار