اللقاء العلمائي – هيئة علماء بيروت نعى الشيخ قبلان: قامة إسلامية ووطنية كبيرة خسرها لبنان

نعى اللقاء العلمائي – هيئة علماء بيروت رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان رضوان.

وقال في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي “بفقد الإمام الراحل، فقدنا رمز التعايش والوحدة الإسلامية والوطنية، والطيب المتواضع الذي عاش مع فقراء الناس وبسطائهم وهمومهم وآلامهم ومعاناتهم بكل مآسي ومحن هذا الوطن عبر كل المراحل الحرجة التي مر بها، وبذا نكون قد خسرنا أبا روحيا عطوفا ورفيق درب الإمام السيد موسى الصدر”.

بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لله وإنا إليه راجعون

‏بمزيد من التسليم بمشيئة الله تعالى وقدره، وببالغ الحزن والألم ننعى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان رضوان الله عليه..

قامة إسلامية ووطنية كبيرة خسرها لبنان اليوم.

وبفقد الإمام الراحل، فقدنا رمز التعايش والوحدة الإسلامية والوطنية، والطيب المتواضع الذي عاش مع فقراء الناس وبسطائهم وهمومهم وآلامهم ومعاناتهم بكل مآسي ومحن هذا الوطن عبر كل المراحل الحرجة التي مر بها، وبذا نكون قد خسرنا أبا روحيا عطوفا ورفيق درب الإمام السيد موسى الصدر..

‏اننا في هيئة علماء بيروت اذ آلمنا رحيل الإمام قبلان نتقدم بالعزاء والمواساة من ابناء الراحل سيما سماحة المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان ومن مراجعنا العظام ومن أبناء الطائفة الشيعية وسائر اللبنانيين بأسمى آيات العزاء، سائلين الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه وأهله ومحبيه الصبر والسلوان..

المصدر: بريد الموقع