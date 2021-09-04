عبد اللهيان لهنية: المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير فلسطين

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أكد له فيه دعم طهران للقضية الفلسطينية.

وشدد عبد اللهيان في اتصاله على أن “المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال”، لافتا إلى أن “إيران تدعم إجراء استفتاء بين السكان الأصليين في فلسطين لتقرير مصيرهم”.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن “إيران ستبقى تدعم كفاح الشعب الفلسطيني لتشكيل دولة مستقلة على أراضي فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس”.

بدوره، أثنى هنية على مواقف ايران الداعمة للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في هذا البلد.

المصدر: وكالة ارنا