قائد الحرس الثوري الايراني يلتقي وزير الدفاع: مواجهة الأعداء بحاجة إلى اليقظة والبصيرة

أعلن القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي أن “الاعداء لم يتركوا أي وسيلة أو حيلة إلا واستخدموها للضغط على الشعب الايراني”، مؤكداً ضرورة التحلي باليقظة والبصيرة لمواجهة الأعداء. جاء ذلك لدى زيارة اللواء سلامي السبت لوزارة الدفاع ولقائه بالوزير الجديد العميد محمد رضا آشتياني، إذ أعرب خلال اللقاء عن ارتياحه لاختيار اشتياني لمنصب وزارة الدفاع.

وأكد سلامي على “مواصلة القوات المسلحة لجهودها الكبيرة في مجال انتاج القوة والارتقاء بالبنية الدفاعية للبلاد”، مشيراً الى أنه “رغم فشله طوال أربعة عقود إلا ان العدو يصر على مواقفه الحاقدة ، وبالتالي لابد من التحلي باليقظة والبصيرة لمواجهة هذا العدو.

بدوره، أكد وزير الدفاع على أن وزارته ستبذل قصارى جهودها في جميع المجالات لدعم واسناد القوات المسلحة وتلبية جميع احتياجاتها في مجال المنظومات والتجهيزات المتطورة ، خاصة قوات حرس الثورة. واضاف العميد اشتياني ان قطاع الصناعات الدفاعية بإمكانه توجيه الرد الجاد والهادف للأعداء، مشيداً بتوجيهات وتدابير الامام السيد علي الخامنئي للارتقاء بمستوى قدرة الردع.

المصدر: ارنا