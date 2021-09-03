وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 9 وفيات و1112 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 3 2021 - 19:36

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 9 وفيات و1112 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 14 mins 3 September، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة