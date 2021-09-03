الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 وفيات و2494 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل 7 وفيات و2494 إصابة جديدة بوباء كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة “تسجيل 7 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها 3 حالات في قطاع غزة وحالتان في طولكرم، وحالة في الخليل وأخرى في سلفيت”.

وأوضحت الوزارة أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 99، طولكرم 219، سلفيت 93، نابلس 321، طوباس 18، جنين 140، رام الله والبيرة 119، أريحا والأغوار 4، ضواحي القدس 11، الخليل 48، بيت لحم 2، قطاع غزة 1420”.

وأشارت الوزارة إلى أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 39، طولكرم 130، سلفيت 11، نابلس 129، طوباس 15، جنين 61، رام الله والبيرة 58، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 6، الخليل 30، بيت لحم 5، قطاع غزة 404”.

المصدر: فلسطين اليوم