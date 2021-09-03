التحكم المروري : حركة المرور كثيفة على طريق المطار القديمة باتجاه المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2021 - 16:28

التحكم المروري : حركة المرور كثيفة على طريق المطار القديمة باتجاه المطار

منذ 35 mins 3 September، 2021
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