حزب الله عرض حصاد لجان التكافل الاجتماعي في صيدا خلال آب

عرضت منطقة صيدا في حزب الله، في بيان، لواقع التقديمات الإجتماعية خلال شهر آب 2021، حيث قدم الفرع الاجتماعي في المنطقة تقريره الشهري حول نشاط لجان التكافل الاجتماعي في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها، والتي تعمل على تأمين المستلزمات المعيشية والحياتية اليومية وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وبلغ حصاد شهر آب لعمل تلك اللجان 1,721,512,000 ليرة.

وشملت التقديمات أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات ومخيمي عين الحلوة ومية ومية والفوار وصيدا القديمة وعددا من أحياء المدينة، كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، اركي، عزة، رومين، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، وبنعفول، عرب طبايا، القنيطرة، فيما تركز عمل المطبخ شبه اليومي في الغازية وتعمير عين الحلوة.

وتضمنت تلك التقديمات منذ بداية شهر آب حتى نهايته: أدوية عدد 451، استشفاء عدد 71، حسم استشفاء عدد 55، توزيع البسة عدد 3، توزيع حصص تموينية عدد 363، توزيع حصص غذائية عدد 3137، مساعدات مالية عدد 830، زيارة عوائل الشهداء عدد 24، حل مشكلة عدد 69، توزيع حليب اطفال عدد 404، تعزية عدد 21، توزيع حصص محروقات عدد 2، اجراء مصالحة عدد 4، وليمة عدد 2015، تسجيل دراسي عدد 7، توزيع وجبات طعام عدد 704، عيادة مريض عدد 3، حملة نظافة عدد 1، ليبلغ عدد الانشطة 8165 نشاطا استهدف 17830 فردا وعائلة.

وشكر الفرع الإجتماعي في منطقة صيدا “أصحاب الأيادي البيضاء على دعمهم الكبير لعمل لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات الجوار”، كما دعا إلى “الاستمرار في المساهمة بدعم تلك اللجان خلال الأشهر القادمة، خصوصا على أبواب العام الدراسي الجديد للوقوف إلى جانب أهلنا في ظل الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي الصعب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام