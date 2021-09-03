وفاة رئيس الأركان الايراني السابق اللواء فيروزآبادي

توفي الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء حسن فيروزآبادي الجمعة عن عمر ناهز 79 عاماً، وذلك بعد معاناته من المرض. وشغل اللواء فيروز آبادي منصب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لمدة 27 عامًا من 1989 إلى 2016 بموجب مرسوم من قائد الثورة الاسلامية، وبعد ذلك عينه الامام السيد علي الخامنئي مستشارًا عسكريًا أعلى للقائد العام للقوات المسلحة. وفي الفترة الأخيرة تم تعيينه في مجمع تشخيص مصلحة النظام، بمرسوم من الامام الخامنئي.

رئيسي: اللواء فيروزآبادي أمضى سنوات عديدة للدفاع عن الجمهورية الإسلامية

وفي السياق، أعرب الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي عن تعازيه بوفاة اللواء فيروزآبادي، مؤكداً أن الفقيد قضى سنوات عديدة من اجل الدفاع عن الجمهورية.

وقال السيد رئيسي في بيان “أمضى هذا القائد التعبوي الملتزم والمخلص سنوات عديدة من حياته المعطاءة في مختلف مواقع الخدمة والدفاع عن قيم ومثل الثورة والنظام الإسلامي، وخدم بأمانة لمدة عقدين كرئيس للأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية”.

وأعرب الرئيس الايراني عن تعازيه بهذه المناسبة للقائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي والشعب الايراني والقوات المسلحة وجميع اصدقائه وعائلة المرحوم فيروزآبادي، سائلاً الباري تعالى أن “يمن على الفقيد بعلو الدرجات بجوار رفاقه الشهداء، ويلهم ذويه الصبر والسلوان”.

الأركان الايرانية: ستبقى الاجراءات القيمة للواء فيروزآبادي خالدة الى الأبد

من جهته، أعرب رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري عن تعازيه بوفاة اللواء حسن فيروزآبادي.

وأكد اللواء باقري في بيان أن “خدمات الفقيد ودوره القيم والمخلص في المسؤوليات المهمة التي اضطلع بها خلال العقود الأربعة الماضية، بما في ذلك خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس ثم 27 عامًا في رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة، وايجاد التنسيق والتآزر والتكامل بين القوات المسلحة والدفاعية للمحافظة على الأمن ونظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبقى خالدة وملهمة الى الأبد”. واعرب اللواء باقري بهذه المناسبة عن تعازيه للامام الخامنئي وأسرة المرحوم وقادة ومنتسبي القوات المسلحة الايرانية.

المصدر: فارس