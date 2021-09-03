النائب الحاج حسن: استقدام المحروقات من إيران يكسر الحصار ولا يرتبط بأي شرط

اعتبر رئيس تكتل “نواب بعلبك الهرمل” النائب الدكتور حسين الحاج حسن في مقابلة تلفزيونية أن “من محاسن الصدف السياسية والوطنية أن تصل المساعدات من المحروقات من الشرق اي من إيران والعراق في مقابل الحصار المفروض على لبنان من الغرب من الولايات المتحدة وحلفائها وأتباعها”.

وقال: “نحن ننظر الى هذه المساعدات نظرة الود والإحترام والتقدير”، ورأى أن “من لا يساعد لبنان في هذه المحنة لديه أجندة سياسية وشروط سياسية”.

وتابع: “استقدام المحروقات من إيران يعني مد يد العون للبنانيين وحل مشكلتهم في القطاعات المختلفة، كسر الحصار، كسر الاحتكار وكسر للسوق السوداء. وهذه الخطوة سيكون لها تداعيات إيجابية على السوق من خلال مصدر جديد للمحروقات لا يربط هذه الخدمة بأي شرط سياسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام