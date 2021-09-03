لافروف: موسكو لن تسمح باختلال ميزان القوى بين روسيا والولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2021 - 13:22

لافروف: موسكو لن تسمح باختلال ميزان القوى بين روسيا والولايات المتحدة

منذ 2 ساعة 3 September، 2021
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