الإحتلال الصهيوني يفرج عن الأسيرة الفلسطينية الحامل أنهار الديك بعد مضي 6 أشهر على اعتقالها لتنتقل الى قريتها كفر نعمة غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2021 - 23:48

الإحتلال الصهيوني يفرج عن الأسيرة الفلسطينية الحامل أنهار الديك بعد مضي 6 أشهر على اعتقالها لتنتقل الى قريتها كفر نعمة غرب رام الله

منذ 1 ساعة 2 September، 2021
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