إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شرق جباليا أثناء مشاركته في الإرباك الليلي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2021 - 21:50

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شرق جباليا أثناء مشاركته في الإرباك الليلي

منذ 27 mins 2 September، 2021
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