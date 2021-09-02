العراق: القبض على 3 إرهابيين في العاصمة بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق الخميس القبض على ثلاثة إرهابيين في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان لها “تواصل القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد مسندة بمعلومات دقيقة من الوكالات الاستخبارية، وبتنسيق استخباري عال المستوى مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، إذ تمكنت (مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد) من القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب احداهما في جانب الكرخ “.

وتابع البيان انه “تمكنت قوة من مديرية استخبارات وامن بغداد من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب في جانب الرصافة”.

المصدر: السومرية