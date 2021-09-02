الولايات المتحدة: إعصارإيدا يتسبب بتوقف جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك ويجبر الحاكم على اعلان حالة الطوارئ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2021 - 12:40

الولايات المتحدة: إعصارإيدا يتسبب بتوقف جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك ويجبر الحاكم على اعلان حالة الطوارئ

منذ 27 mins 2 September، 2021
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