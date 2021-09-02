إصابة شاب فلسطيني برصاصة متفجرة في القدم إثر إطلاق قوات العدو الاسرائيلي النار صوب مجموعة من الشبان في منطقة السناطي بعبسان الكبيرة شرق خانيونس بقطاع غزة(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2021 - 09:52

إصابة شاب فلسطيني برصاصة متفجرة في القدم إثر إطلاق قوات العدو الاسرائيلي النار صوب مجموعة من الشبان في منطقة السناطي بعبسان الكبيرة شرق خانيونس بقطاع غزة(فلسطين اليوم)

منذ 19 mins 2 September، 2021
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