حمادة عاين أشغال تأهيل الحفر في مدينة الهرمل: ضمن سلسلة مبادرات لحزب الله وستنتقل الى بلديات القضاء

عاين عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة ورئيس بلدية الهرمل صبحي صقر ومسؤول قطاع الهرمل في حزب الله علي علوه، أشغال تأهيل الحفر الداخلية في المدينة بالإسفلت، والتي تجري بمبادرة من “حزب الله”، وقد باشرت فرق الاشغال التابعة لشركة “معمار” وبإشراف البلدية، بتنفيذ المشروع الذي رصد له حوالى مليار ليرة.

وأكد حمادة أن “مبادرة حزب الله تأتي ضمن سلسلة مبادرات على مستوى المياه والكهرباء وتأهيل آبار مياه الشفه، ليس فقط على مستوى مدينة الهرمل إنما ستنتقل إلى بلديات القضاء”.

وقال: “المشروع الآن في بداية انطلاقته، ونحن على ابواب تأهيل وإعادة تعبيد الطرقات الرئيسية من خلال قرض البنك الدولي بقيمة خمسة ملايين دولار لقضاء الهرمل”.

وشكر البلدية وشركة “معمار”، مؤكدا أن هناك “المزيد من التقديمات في ظل هذه الظروف الصعبة والازمات المتلاحقة”، وقال: “حزب الله يرفع دائما شعار الشهيد السيد عباس الموسوي: سنخدمكم بأشفار عيوننا”.

صقر

بدوره، شكر صقر قيادة حزب الله وحمادة واتحاد البلديات وقطاع الهرمل “لمتابعتهم قضايا المدينة الحياتية والمعيشية على كافة المستويات”.

وأشار إلى أن “المشروع المزمع تنفيذه، يشمل تأهيل الحفر الناتجة عن بعض أعمال البلدية ومؤسسة المياه في الهرمل على حوالي 36 طريقا كشف عليها مهندسو البلدية، والعمل سينجز في مدة لا تتجاوز الشهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام