الصحة الفلسطينية: تسجيل 8 وفيات و2675 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاربعاء انه تم تسجيل 8 وفيات و2675 إصابة جديدة بوباء كورونا في فلسطين المحتلة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 126، طولكرم 294، سلفيت 101، نابلس 374، طوباس 22، جنين 134، رام الله والبيرة 152، أريحا والأغوار 4، ضواحي القدس 5، الخليل 40، بيت لحم 10، قطاع غزة 1413”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 24، طولكرم 65، سلفيت 14، نابلس 193، طوباس 34، جنين 49، رام الله والبيرة 33، أريحا والأغوار 5، ضواحي القدس 2، الخليل 40، بيت لحم 3، قطاع غزة 375”.

المصدر: فلسطين اليوم