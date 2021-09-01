الرئيس بري لوفد الكونغرس الاميركي: لحصول لبنان على إستثناءات تضمن حرية حركة الاستيراد والتصدير

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور كريستوفر مورفي، وضم: السيناتور ريتشارد بلو منثل، السيناتور كريستوفر فان هولاند وتوماس اوسوف، في حضور سفيرة الولايات الاميركية دوروثي شيا.وتم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وقد أعرب الرئيس بري عن أمله في “انجاز حكومة في القريب العاجل”، مشددا على “الالتزام باجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.

وعن السياسة الاميركية في المنطقة، أكد رئيس المجلس في الشأن الفلسطيني على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وضرورة عدم إبقاء اسرائيل إستثناء وإلزامها بتنفيذ القرارات الدولية خاصة القرار الاممي 1701″.

وأكد الرئيس بري لوفد الكونغرس “ضرورة حصول لبنان على إستثناءات تضمن حرية حركة الاستيراد والتصدير عبر حدوده البرية مع الشقيقة سوريا بما يساعده في حل الكثير من الازمات الاجتماعية والحياتية الضاغطة على الشعب اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام