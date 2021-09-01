اللجان اقرت شراء زيت الوقود من العراق.. الفرزلي: اجراء الانتخابات امر اساسي

عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة نائب الرئيس المجلس ايلي الفرزلي، وحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، ووزيري المال غازي وزني والطاقة والمياه ريمون غجر وممثلين للادارات المعنية.

اثر الجلسة، قال الفرزلي: “القانون الذي بحث في اللجان المشتركة هو بيع مادة زيت الوقود من جمهورية العراق الى الجمهورية اللبنانية. وقد اقر هذا الاتفاق بعدما أطلعنا معالي الوزير ونائبة رئيس مجلس الوزراء على اجواء المفاوضات التي شملت المصادقة عليه. كان هناك اجماع من السادة النواب ان يوجهوا كلمة شكر الى الاخوان في الجمهورية العراقية، وخصوصا الى دولة الرئيس مصطفى الكاظمي لهذه الرعاية المباشرة في مسألة تزويد لبنان هذه المادة التي ستوفر نحو 4 الى 6 ساعات زيادة تغذية بالتيار الكهربائي”.

وأضاف: “الامر الثاني كان قانون الانتخاب النيابية الذي نوقش ايضا وكان موضع نقاش قبل 17 تشرين الاول 2019 في جلسات متتالية، ثم نوقش السنة الماضية ايضا. واليوم حاولنا النقاش فيه لان هناك تفكيرا لدى الرئاسة ان تذهب الى انتاج قانون عصري مدني يراعي طموحات الشعب اللبناني ويأخذها في الاعتبار، لإحداث نقلة نوعية في النظام السياسي اللبناني. الامور الى الان تحتاج الى درس ونقاش. وقريبا ستعقد جلسة لبت اقتراح القانون الذي يجب ان يعتمد لأن قرار مجلس النواب اجراء انتخابات نيابية وهو امر مركزي واساسي، وهناك قرار لدى السادة النواب للمصادقة على القانون الذي يجب ان يعتمد، وهناك قانون معمول به الآن قد يحتاج الى بعض التعديلات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام