“الجهاد” لوفد من الامم المتحدة: الجرائم الإسرائيلية تشكل تهديدا خطيرا لا يمكن السكوت عنه

التقى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بسام السعدي الأربعاء وفدا من الأمم المتحدة ضم شخصيات من دول عديدة، وذلك في الضفة الغربية المحتلة.

وخلال الزيارة، أطلع القيادي السعدي الوفد الأممي على آخر مستجدات الأحداث في الضفة.

وأكد السعدي أمام الوفد على “خطورة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال والإعدامات الميدانية والاعتداءات التي تقع بحق المواطنين الفلسطينيين واقتحامات جيش الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات بالضفة”.

ولفت السعدي الى ان “تلك الانتهاكات الإسرائيلية تشكل تهديدا وانتهاكا خطيرا لا يمكن السكوت عنه، في ظل ارتقاء شهداء ووقوع جرحى وتهجير للفلسطينيين والسيطرة على مئات الدونمات”.

المصدر: فلسطين اليوم