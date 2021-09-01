حماس تنعى الشهيد رائد راشد الذي استهدفه الاحتلال فجر اليوم في رام الله

نعى القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان “شهيد بيت عور رائد يوسف راشد الذي استهدفه الاحتلال فجر اليوم.

وأكد أن “هذه الجريمة لن توقف مسيرة شعبنا ونضاله وتشبثه بحقوقه ولن تفت في عضدنا”.

وأضاف رضوان “ستبقى المقاومة والمواجهة بكل اشكالها مع الاحتلال مستمرة في بيت عور التحتا ورام الله وجنين وبيتا وجبل اصبيح وسلوان وغزة حتى يندحر الاحتلال عن قدسنا وأرضنا”.

ودعا القيادي في “حماس” إلى تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال في نقاط التماس والمستوطنات ردا على هذه الجريمة البشعة. ووجه رضوان، التحية إلى الشباب الثائر في الضفة والقدس وغزة ولابناء شعبنا في شتى اماكن نضاله وصموده.

المصدر: وكالة شهاب