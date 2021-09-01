مصر تسجل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 288441 من ضمنهم 239343 حالة تم شفاؤها، و16736 حالة وفاة”.

شهدت مصر خلال الأيام الماضية، ارتفاعا ملحوظا في إعداد المصابين بفيروس كورونا، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.

وتأتي تلك الزيادة الملحوظة في أعداد المصابين، بالتزامن مع اقتراب موجة رابعة من فيروس كورونا ومتحورها ” دلتا بلس” شديد الخطورة، والمتوقع ظهورها في شهر سبتمبر المقبل، بحسب تصريحات سابقة، لوزير الصحة، هالة زايد.

وبدأت مصر، حزيران/يونيو الماضي، في إنتاج لقاح “سينوفاك” الصيني المضاد لفيروس كورونا؛ ومن المقرر بدء تقديمه في مراكز التطعيم، خلال الأيام المقبلة.

وتسعى مصر إلى إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح “سينوفاك”، خلال العام الجاري.

المصدر: وكالة سبوتنيك