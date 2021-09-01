كورونا في البرازيل.. 24589 إصابة و839 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 24589 إصابة و839 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في البلاد.

وسجلت البرازيل أكثر من 20 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات إلى 580413.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

المصدر: وكالة رويترز