السودان يشيد بالمبادرة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة

أشاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بالمبادرة التي تقدمت بها الجزائر لحل أزمة سد النهضة، متوقعا أن يتم التوصل “في القريب إلى حل لأزمة السد في إطار القانون الدولي”.

وقال حمدوك في مقابلة تلفزيونية إن بلاده “تقدر جهود القيادات الجزائرية” في المبادرة التي تقدمت بها لحل أزمة سد النهضة”، محذرا من أن “السودان معرض للخطر الأكبر إذا حدث أي شيء لسد النهضة الإثيوبي”.

ولفت إلى أنه لا “حل عسكريا” للقضايا الخلافية مع إثيوبيا بشأن الحدود والسد، مشددا على أن “التفاوض والحوار يظلان الحل الأساسي للخلافات مع إثيوبيا”.

وقال: “نحن جيران لإثيوبيا وتربطنا الأرض والجغرافيا والتاريخ والعلاقات المشتركة، وأؤكد هذه القضايا نستطيع حلها بالحوار”.

يذكر أن الجزائر أطلقت مؤخرا مبادرة تدعو إلى عقد لقاء مباشر بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل لخلافاتها حول الملف.

المصدر: وكالات