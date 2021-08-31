حراك المتعاقدين: لتأمين متطلبات عام دراسي يحفظ الحقوق ويدفع خطر انعدام التعليم عن الطلاب

أعلن “حراك المتعاقدين” في بيان، أنه “يتحرك لتأمين متطلبات عام دراسي يحفظ حقوق المتعاقدين والطلاب ويدفع خطر انعدام التعليم عن طلاب لبنان”.

وأشار إلى أنه “في اطار مساعيه من أجل انطلاقة عام دراسي معافى، تواصل منسق الحراك مع عضو لجنة التربية وعضو كتلة الوفاء للمقاومة الدكتور إيهاب حمادة طالبا العمل على اقرار اقتراح القانون الموضوع من قبل كتلتي الوفاء والتنمية، والذي يتضمن ثلاثة بنود، وهي: رفع أجر الساعة للمتعاقدين، الضمان والتغطية الصحية والقبض الشهري”.

ولفت إلى أن “الدكتور إيهاب حمادة أكد أنه وكتلته سيعملان ضمن اللجان المشتركة على التعجيل به وإنجازه ليتحول إلى الهيئة العامة في أسرع وقت ممكن”، مطالبا “بقية الكتل بدعمه والعمل على إنجازه”.

وقال البيان: “في هذا الإطار، تواصل منسق الحراك مع مسؤول المركز التربوي لأمل الدكتور علي مشيك، متمنيا عليه وضع ملف حقوق المتعاقدين: بدل نقل وطبابة وفع أجر الساعة، في أولى اهتماماته. وأكد مشيك أنه يتابع بجدية هذا الموضوع من خلال اقتراح القانون الذي سيتابعه بجدية مع نواب لجنة التربية”.

وأكد الحراك أنه “وضع هذه المطالب بين يدي وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب الذي أكد له أنه يعمل في إطار مواز لاقتراح القانون من خلال محاولته تأمين بدل نقل للمتعاقدين من خارج الموازنة ريثما يقر القانون، أي من خلال الدول المانحة واليونيسف والمؤسسات الدولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام