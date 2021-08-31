كشافة الرسالة في ذكرى تغييب الإمام الصدر: مستمرون على العهد بقيادة حامل الأمانة الرئيس بري

صدر عن القيادة العامة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية، في الذكرى السنوية ال43 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، بيان قالت فيه: “إلى زاد ثباتنا سماحة المؤسس لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية الإمام القائد السيد موسى الصدر الحاضر فينا أبدا، نجدد الوعد الكشفي بأن نكون، كما طلبت أن “الكشاف نوع من أنواع صيانة المجتمع”، وما زالت هذه الجمعية احدى مؤسساتك المباركة التي زرعت بذرتها الخيرة، عهدنا الاستمرار على نهجك وخطك المستقيم والسليم ، وستبقى في قسمنا والشعار والنشيد ، وهؤلاء القادة والقائدات وأشبالك والزهرات والكشافة والمرشدات والجوالة والدليلات والمسعفون والمسعفات، كما أردتهم شموعا وروادا و كوادر وأفواجا عاملة هادرة كموج البحر لا تهدأ ابدا”.

أضافت: “سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر، نحن مستمرون على العهد بثبات، بقيادة حامل الأمانة القائد العام للجمعية دولة الرئيس نبيه بري، نحمل مشعل الأمل وخير العمل، نحفظ لبنان الرسالة وإنسانه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام