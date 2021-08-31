أسعار الذهب عالميًا ترتفع

استنادًا على تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تم تداول العقود الآجلة للذهب عند مستويات 1818.25 دولارًا للأوقية، بزيادة 0.33%.

يعلو الذهب ويسقط بشكل مربك، يظن البعض أن الأمر عشوائيًا، إلا أن دايمًا ما تكون الكواليس هي المتحكمة: الذهب وراء الكواليس

ووصل سعر الذهب مسبقًا في الجلسة إلى 1818.50 دولارًا، وتحددت نقاط دعم الذهب عند 1781.30 دولارًا، أما مستويات المقاومة فكانت عند 1826.50 دولارًا.

أما عن عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات أجنبية رئيسية أخرى، فقد هبط بنسبة 0.08% ليتم التداول عند 92.575 دولارًا.

هكذا نتداول الذهب هذه الفترة: الذهب بين تصحيح 1781 وتحدي 1830.. تحليل كامل للدولار والفضة

وفي الوقت نفسه على كومكس، ارتفع سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 0.46% ليتم التداول عند 24.117 دولارًا للأونصة، بينما هبط سعر

النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 0.58% لتتم المتاجرة به عند 4.3528 دولارًا للرطل الواحد.

المصدر: Investing.com