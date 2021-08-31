الخارجية الصينية: انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان يثبت فشل التدخل العسكري

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبينغ الثلاثاء، إن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان يثبت أن التدخل العسكري وسياسية فرض القيم على الآخرين محكوم عليهما بالفشل. وقال وينبينغ في إحاطة إعلامية “انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان يشهد على أن التدخل العسكري التعسفي في دول أخرى، وكذلك سياسة فرض قيمها ونظامها الاجتماعي على الدول الأخرى، محكوم عليه بالفشل”.

البنتاغون، أعلن ليلة الثلاثاء، استكمال انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان وانتهاء المهمة التي استمرت 20 عاما، حيث أصبح مطار كابول، حيث أصبح مطار كابول، الذي تم منه إجلاء الأجانب والحلفاء، تحت السيطرة الكاملة لحركة طالبان (المحظورة في روسيا). وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن الولايات المتحدة هُزمت وفشلت في تحقيق أهدافها في أفغانستان.

وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن “الإمارة الإسلامية ملتزمة بعلاقات طيبة تقوم على الاحترام المتبادل مع دول العالم أجمع”. وحول جاهزية مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابول للطيران المدني، قال “فريقنا يعمل على تجهيزه للطيران المدني. سيكون جاهزا قريبا”.

المصدر: سبوتنيك