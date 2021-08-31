وزير الخارجية البريطاني: لم يتبق سوى مئات البريطانيين في أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2021 - 10:16

وزير الخارجية البريطاني: لم يتبق سوى مئات البريطانيين في أفغانستان

منذ 46 mins 31 August، 2021
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