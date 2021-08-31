إطلاق نار كثيف في العاصمة الأفغانية كابول فرحاً بالخروج الكامل للقوات الأجنبية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2021 - 00:58
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مراسل المنار: 3 ضحايا وجرحى في انفجار وقع داخل معمل الشامي لتصنيع سخانات المياه في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت
مصادر المنار: اللواء ابراهيم دخل على خط التأليف والتقى مؤخراً أكثر من مرة الرئيسين عون وميقاتي واستمع لوجهة نظر كل منهما
مصادر المنار: نتيجة حراك اللواء ابراهيم الى الآن هي حصر ما يعيق إنجاز التأليف بجزئية محدودة
مصادر المنار: الإشارات الإيجابية حول إمكانية ولادة حكومة موجودة ونحن في ربع الساعة الأخيرة ولكن لا يمكن حسم نتيجة الأمور
مجلس الأمن مدد ولاية اليونيفيل في لبنان سنة أخرى وطلب منها دعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد مثل الغذاء والوقود مؤقتا
وزارة الصحة العامة: تسجيل 775 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان عن نهار الأحد
الرئيس ميشال عون في ذكرى معركة فجر الجرود: الانتصار ما كان ليتحقق لولا دماء الشهداء والتنسيق الأمني بين المؤسسات
الرئيس عون: أدعو الجيش والقوى الأمنية للتنبه لأي مخطط إرهابي يهدف لاستغلال الظروف لخلق الفوضى تحقيقاً لأهداف خارجية
الرئيس عون يدعو اللبنانيين للالتفاف حول مؤسساتهم العسكرية والأمنية لتفويت الفرصة على الساعين لعرقلة أي محاولة للنهوض
الرئيس عون يستقبل وزيرة الإعلام ورئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان: الحرية الإعلامية يجب أن تحاط بالمسؤولية واحترام الآخر
الرئيس عون يشدد على ضرورة التزام الإعلام الرسمي بالموضوعية وعدم الانحياز وإبراز مواقف الدولة حتى يكون موثوقاً
وزارة الصحة في غزة: 6 إصابات بينهم 3 بالرصاص الحي أحدها خطيرة و3 إصابات طفيفة بقنابل الغاز وشظايا شرق غزة
إعلام العدو يعلن عن مقتل القناص الذي أصيب برصاص شاب فلسطيني قبل 9 أيام عند حدود قطاع غزة
وزارة الحرب الأمريكية تعلن انسحاب آخر جنودها من أفغانستان
القيادة المركزية الأمريكية: السفير الأمريكي بكابل صعد على متن آخر رحلة من أفغانستان
مصادر في حركة طالبان يعلنون أن مطار كابل بات تحت السيطرة الكاملة للحركة بعد انسحاب القوات الأمريكية منه
مصادر أفغانية: إطلاق نار ومفرقعات كثيف بالعاصمة كابل احتفالاً بخروج كامل القوات الأمريكية من أفغانستان
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: يجب على حكوماتنا تشكيل قوة رد سريع بعد ما حدث بأفغانستان
خارجية أوزباكستان: إغلاق حدودنا بشكل كامل مع أفغانستان لاعتبارات أمنية
الإخبارية السورية: إستشهاد 4 جنود وجرح 15 آخرين في استهداف المجموعات الإرهابية في درعا لحواجز الجيش السوري
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الخارجية الروسية: عدد اللاجئين الأفغان قد يصل إلى مئات الآلاف وموسكو تتواصل مع الدول المجاورة لأفغانستان بهذا الشأن
منظمة الصحة العالمية واليونيسيف: ضمان بقاء المدارس مفتوحة خلال الوباء يتطلب منح الأساتذة والموظفين أولوية في التطعيم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: من حق إيران اختيار الرد المناسب على التهديدات الأميركية والإسرائيلية
CNN: أمريكا تتخوف من هجمات انتقامية على أراضيها وتشدد إجراءاتها الأمنية تجاه اللاجئين الأفغان
"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة دمرت بتفجير متحكم آخر قاعدة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في أفغانستان
"وول ستريت جورنال": واشنطن تناقش مع "طالبان" الحفاظ على تواجد أميركي في أفغانستان
الخارجية الصينية طالبت الولايات المتحدة بالتوقف عن التلاعب السياسي في قضية تتبع أصول فيروس كورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
إطلاق نار كثيف في العاصمة الأفغانية كابول فرحاً بالخروج الكامل للقوات الأجنبية
منذ 1 ساعة
30 August، 2021
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الإنسحاب الاميركي من افغانستان
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