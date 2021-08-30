مصدر في غرفة ضباط الارتباط: 282 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية بينها استحداث تحصينات وتحليق طيران تجسسي (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2021 - 22:06

مصدر في غرفة ضباط الارتباط: 282 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية بينها استحداث تحصينات وتحليق طيران تجسسي (المسيرة)

منذ 1 ساعة 30 August، 2021
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