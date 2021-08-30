لافروف: الغرب يحاول التشكيك في نتائج الانتخابات المقبلة في روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب يحاول التشكيك في نتائج الانتخابات المقبلة في روسيا.

وأضاف لافروف الاثنين “سنعمل دائما انطلاقا من المصالح الأساسية لشعبنا وينطبق هذا أيضا على انتخابات مجلس الدوما المقبلة، التي يرغب الزملاء الغربيون كذلك بالتأثير على نتائجها”، وتابع “هم يحاولون الآن إثارة الشكوك حول موضوعيتها والتشكيك في نتائجها، لقد شاهدنا كل ذلك، في الحملات الانتخابية السابقة، لكنه الآن سيظهر، على الأرجح، بشكل متفاقم أكثر”.

وسيشارك لافروف في انتخابات مجلس الدوما في ايلول/سبتمبر المقبل، ضمن قائمة “روسيا الموحدة”.

المصدر: روسيا اليوم