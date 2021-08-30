الريجي أوقفت منذ مطلع آب تموين 27 رئاسة بيع

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك “الريجي” في بيان، “ارتفاع عدد رئاسات البيع التي أوقفت تموينها إلى 27، بسبب عدم التزامها التسعيرة الرسمية”، معلنة “اليوم أنها اتخذت هذا الإجراء في حق 4 إضافية”.

وأشارت إلى أنها “كانت بدأت في 5 آب الجاري إصدار لائحة أسبوعية بالأسعار المعتمدة منها لبيع السجائر الوطنية التي تنتجها، سعيا منها الى ضبط الأسعار والحؤول دون التلاعب بها”.

ودعت المواطنين إلى “ابلاغها بأي مخالفة من رؤساء البيع لهذه الأسعار، وخصصت رقما هو 144878-70 للشكاوى المتعلقة بالأسعار لدى رؤساء البيع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام