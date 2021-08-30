زادة: ايران ترحب بأي مبادرة تساهم في احلال السلام والاستقرار في العراق

واضاف خطيب زادة الاثنين، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، أن زيارة وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بغداد كانت ناجحة، مشيراً إلى أنه “من غير الصحيح التركيز على القضايا الهامشية”، كما اوضح ان الكل يعلم ما هو دور ايران في العراق والمنطقة، وبالتالي فإن مؤتمر بغداد يصب في اطار تعزيز الشراكة والتعاون.

وحول العلاقات بين ايران والسعودية قال خطيب زادة إن “المحادثات بين الجانبين لم تتقدم عما كانت عليه سابقاً”.