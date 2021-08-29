إطلاق قنابل غاز من قبل طائرة “كواد كابتر” اسرائيلية تجاه المشاركين في فعاليات الإرباك الليلي شرق منطقة أبو صفية شمال غزة(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2021 - 22:14

إطلاق قنابل غاز من قبل طائرة “كواد كابتر” اسرائيلية تجاه المشاركين في فعاليات الإرباك الليلي شرق منطقة أبو صفية شمال غزة(فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 29 August، 2021
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