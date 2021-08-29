طالبان: ضربة أميركية استهدفت انتحاريا في سيارة كان ينوي مهاجمة مطار كابل (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2021 - 19:38

طالبان: ضربة أميركية استهدفت انتحاريا في سيارة كان ينوي مهاجمة مطار كابل (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 29 August، 2021
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